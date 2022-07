Nadal desiste do torneio de Wimbledon após lesão

Rafael Nadal © Glyn Kirk/AFP

Por Gonçalo Teles 07 Julho, 2022 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tenista espanhol Rafael Nadal desistiu esta quinta-feira do Torneio de Wimbledon devido a uma lesão abdominal, confirmou a organização do torneio no seu site oficial.

Relacionados Cristiano Ronaldo já tem a porta de saída aberta

Nadal ia jogar uma das meias-finais do torneio frente ao australiano Nick Kyrgios, que passa assim automaticamente à final do torneio.

"Temos pena de ver isto acabar assim, Rafael Nadal. Obrigado por mais um ano de momentos inesquecíveis", escreveu a organização no Twitter.

O espanhol de 36 anos tinha derrotado o norte-americano Taylor Fritz esta quarta-feira, nos quartos de final, numa partida disputada em cinco sets e durante a qual teve de parar para ser assistido.

Esta tarde, em conferência de imprensa, explicou que "tentou continuar" em competição, mas tornou-se "óbvio que a lesão ia piorar" se o fizesse, já depois de ter defrontado Fritz com ligaduras no abdómen e de ter ignorado apelos do seu pai e irmã para que desistisse da partida.

Após vitórias na Austrália e em Roland Garros, o jogador maiorquino, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procurava garantir o terceiro major deste ano.

O australiano Nick Kyrgios, 40.º da hierarquia mundial, avança para a final na relva do All England Club, naquela que será a primeira vez que discutirá um título da categoria mais importante da modalidade.

O adversário será o vencedor da partida entre Novak Djokovic e Cameron Norrie.