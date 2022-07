Nani vai jogar no Melbourne Victory

Nani © Chandan Khanna/AFP

Nani rescindiu com os italianos do Veneza, mas rapidamente encontrou um destino. O jogador foi anunciado na manhã desta terça-feira como reforço do Melbourne Victory.

O avançado de 35 anos vai jogar no mesmo campeonato que o português Roderick Miranda, e nas primeiras palavras revelou estar "animado" por ir para a A-League com o Melbourne Victory e "ansioso" pelo desafio que tem pela frente. Na rede social Twitter, o jogador adiantou ainda ter falado com o treinador e disse saber que o Melbourne Victory "é um clube que quer alcançar o sucesso", referiu Nani.

Em Itália, ao serviço do Veneza, Nani jogou 10 partidas.

O avançado português, com 112 internacionalizações, notabilizou-se no Sporting e teve o seu período mais produtivo da carreira ao serviço do inglês Manchester United (2007/14), pelo qual conquistou quatro títulos da 'Premiership'.

Entre dois regressos ao Sporting, Nani teve ainda passagens por Turquia, Espanha e Estados Unidos da América, além da participação no triunfo da seleção portuguesa no Campeonato da Europa França2016.