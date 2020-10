Nanú assina por cinco épocas com o FC Porto

© fcporto.pt

O lateral-direito Nanú (ex-Marítimo) assinou um contrato de cinco temporadas com o FC Porto, anunciou esta segunda-feira o clube campeão da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador guineense, de 26 anos, soma 56 partidas na equipa principal do Marítimo e 71 pela equipa B dos madeirenses, com sete golos marcados, o último dos quais no Estádio do Dragão, no triunfo dos insulares sobre os 'dragões' (3-2), na última jornada.

Nanú nasceu em Coimbra, tendo passado, durante a formação, por clubes como Taboeira, Benfica e Beira-Mar, no qual chegou a sénior, tendo ainda jogado no Gafanha, em 2014/15, por empréstimo dos aveirenses, e no Gil Vicente, em 2017/18, cedido pelo Marítimo.