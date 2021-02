© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Por TSF com Lusa 05 Fevereiro, 2021 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa do FC Porto Nanu já teve alta hospitalar e está em repousou em casa depois de ter sido transportado ao hospital após um choque violento com o guarda-redes do Belenenses SAD no jogo desta quinta-feira.

"Nanu teve alta hospitalar, foi reavaliado clinicamente no CTFD PortoGaia e encontra-se em repouso. De acordo com as informações presentes no boletim clínico azul e branco, o atleta de 26 anos já está em casa a recuperar do violento choque com Kritciuk nos derradeiros minutos do embate entre a Belenenses SAD e o FC Porto", lê-se no site do FC Porto.

"O FC Porto e Nanu agradecem todas as mensagens de solidariedade que têm vindo a receber ao longo das últimas horas por parte de adeptos, companheiros de profissão e sociedades desportivas", escrevem também os dragões.

Aos 84 minutos, Nanu chocou na área com o guarda-redes Kritciuk, acabando por perder os sentidos, sendo assistido no relvado durante cerca de 15 minutos, até sair, imobilizado, de ambulância. Num comunicado emitido poucas horas depois do jogo, ainda esta quinta-feira, o FC Porto informava que "os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém Nanu permanecerá em observação na unidade hospitalar lisboeta". O clube revelava que o seu atleta ainda "recuperou os sentidos no relvado".

Com o empate 0-0, o FC Porto pode ver o Sporting aumentar a vantagem na liderança: os 'leões' têm mais três pontos e visitam na sexta-feira o Marítimo, na 17.ª jornada, a última da primeira volta.