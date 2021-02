Nanu sofreu concussão cerebral. "Encontra-se consciente e estável"

© José Sena Goulão/Lusa

O jogador do FC Porto, Nanu, sofreu "uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço", informou o FC Porto.

"Os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém, Nanu continuará em observação na unidade hospitalar lisboeta", acrescenta o clube azul e branco.

Nanu lesionou-se nos minutos finais da partida com o Belenenses SAD, no Estádio Nacional. O jogador foi socorrido no relvado pelos médicos de ambos os clubes e socorristas, tendo sido transportado de imediato de ambulância ao hospital.

Os campeões nacionais empataram a zero e voltaram a perder pontos na luta pelo título.