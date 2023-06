"Não abdicarei." À porta dos 200 jogos pela seleção, Ronaldo não pensa "dar o lugar"

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, garantiu esta segunda-feira que não vai abdicar de jogar pela seleção nacional enquanto se sentir "motivado" e socorreu-se de palavras do antigo companheiro na equipa nacional Bruno Alves para assinalar que não vai "dar o lugar grátis".

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Islândia - que será o número 200 de Cristiano Ronaldo por Portugal - o capitão da equipa nacional reconheceu que espera fazer "mais" ainda.

"É por isso que estou aqui, por isso é que continuo a minha caminhada. Não só amanhã, quero continuar a viver o momento, viver o dia a dia. E ver também a minha forma, acho que continuo bem, a ajudar, a fazer golos, a fazer boas exibições e isso é o mais importante, sentir-me motivado. Enquanto me sentir motivado e sentir que todas as pessoas que estão ao meu lado gostam da minha presença, participação e liderança, não abdicarei da seleção de qualquer forma. É como dizia o Bruno Alves, que não ia dar o seu lugar grátis. Não o vou fazer. Sentir-se útil e uma mais-valia neste grupo é um orgulho e motivação, o que mais quero é seguir a ajudar Portugal", confessou o avançado português.

Avançado promete continuar a representar a seleção. 00:00 00:00

Questionado sobre a importância de representar a seleção desde a estreia em 2003, Ronaldo garantiu que "sempre foi um sonho" vestir as cores nacionais.

"Ficarei cá até achar que devo. Eu, o treinador e o presidente. Nunca abdicarei de cá vir porque para mim é sempre um sonho jogar pela nossa seleção. Fazer 200 internacionalizações não é para qualquer um. Isso demonstra o amor que tenho pelo país, por jogar pela nossa seleção e não é coincidência", comentou também o jogador, confessando que apesar de a caminhada já ir "longa, não terminará em breve", acrescentando: "Espero eu."

Esta tarde, o selecionador da Islândia, Age Hareide, prometeu "estragar o dia" da possível festa da internacionalização 200 do capitão português. Nada que preocupe Cristiano Ronaldo, garante o próprio.

"Já estou acostumado, são 20 e tal anos de carreira cheios de marcações na cara, pernas, costas, nada que me surpreenda. Estarei preparado como sempre, mas como disse o mais importante é Portugal vir cá mostrar que somos melhores que eles e levar um bom resultado", resumiu.

Festa estragada? "São 20 e tal anos de carreira..." 00:00 00:00

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, está agendado para as 19h45 (18h45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert. Pode ouvir o relato na TSF e acompanhar ao minuto em tsf.pt

A equipa das quinas lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha.