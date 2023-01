"Não acredito em sistemas." Roberto Martínez quer "potenciar talento" e vai falar com Ronaldo

Roberto Martínez, novo selecionador nacional © Pedro Rocha / Global Imagens

O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, utilizou maioritariamente sistemas de três defesas na Bélgica, mas garante que todas as possibilidades estão abertas em Portugal, já que o importante é "ter uma equipa competitiva".

"Jogaremos com uma linha de três ou de quatro, dependendo dos jogadores que tivermos", refere Roberto Martínez na conferência de imprensa de apresentação, antes de dizer que "há uma grande flexibilidade tática" em Portugal.

Mas vai adaptar o sistema aos jogadores ou os jogadores ao sistema? "Não acredito em sistemas. Temos de potenciar o talento e nunca forçar um talento para se adaptar a um sistema."

Cristiano Ronaldo voltou a ser tema, inevitavelmente, e Roberto Martínez assume que, mesmo estando agora a jogar na Arábia Saudita, o capitão da seleção pode fazer parte das escolhas, porque as decisões sobre futebol "tomam-se no terreno de jogo" e não no "escritório".

"Quero ter contacto com todos os jogadores", disse, sublinhando que Ronaldo é um deles. "Merece o respeito de nos podermos sentar e falar e criar em dez semanas a melhor equipa para as qualificações para o Euro."

Sobre o passado na Bélgica com uma boa geração, Roberto Martínez deixa "as avaliações para os outros", mas garante que os jogadores portugueses "podem integrar uma fórmula vencedora".

Roberto Martínez diz que "cada treinador trabalha de forma distinta", mas agradece a Fernando Santos o trabalho que fez nos últimos anos, considerando que Portugal "sempre foi uma equipa competitiva" e o primeiro objetivo é "não perder isso".

"Temos de trabalhar como um clube. Gosto do trabalho unido, desde os sub-15", explica o técnico.

Portugal pode vencer o Euro 2024? "Claro!"

Roberto Martínez, acredita que Portugal pode vencer títulos e a curto prazo. Questionado sobre se a seleção portuguesa pode vencer o Euro 2024, foi perentório: "Claro! O principal objetivo é sempre o máximo." O treinado espanhol acrescentou que, depois dos primeiros jogos em março, "é sonhar".

O novo treinador da seleção portuguesa diz estar "encantado por representar uma das seleções com mais talento no mundo".

"Desde que falei pela primeira vez com o presidente que soube que este era o projeto que me entusiasmava", garante o técnico.

Roberto Martínez entende que "há grandes expectativas e objetivos", mas também considera que "há uma grande equipa na federação" e tem a certeza de que "todos juntos vão atingir os objetivos".

O treinador garante ter a equipa técnica praticamente delineada, mas não pode avançar já, porque ficará fechada nos próximos dias.

"Quero ter um adjunto português com experiência internacional e que tenha jogado na seleção portuguesa", garante.