"Não conjuga verbos e só fala no infinitivo." Itália investiga exame de cidadania de Luís Suárez

As autoridades italianas estão a investigar uma possível fraude no exame que o futebolista uruguaio Luís Suárez realizou para obter a cidadania do país, com a possibilidade de ter tido acesso prévio às perguntas.

Segundo os indícios da investigação está a cargo da Guardia di Finanza de Perugia, Suárez poderá ter contado com ajuda para ser aprovado no exame, com conhecimento antes do exame das perguntas a que teria de responder, refere um comunicado.

O futebolista internacional uruguaio não estará a ser investigado, ao contrário da reitora da Universidade de Perugia, Giuliana Grego Bolli, e do diretor Simone Olivieri.

A imprensa transalpina revela que Stefania Spina, que tinha a responsabilidade de preparar o jogador uruguaio para o exame, disse que Luis Suárez não falava uma palavra de italiano, "não conjugava verbos" e "falava no infinitivo".

A universidade para estrangeiros de Perugia reafirmou a correção e transparência no processo ao exame do jogador.

No início de setembro, a imprensa abordou a possibilidade de Suárez ser reforço da campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, num momento em que negociava a sua saída do FC Barcelona, com o qual tem contrato até 2021, mas não contará para Ronald Koeman.