Jesus falhou o primeiro objetivo da temporada

No primeiro jogo oficial pelo Benfica, Jorge Jesus falha um dos objetivos principais da temporada: marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados foram a Salónica perder com o PAOK de Abel Ferreira, por 2-1.

No final do encontro, o técnico do Benfica mostrou-se desiludido com o resultado, mas elogiou a equipa. "Era um sonho chegar o mais longe possível na Champions, sabendo que ainda não estamos preparados para sermos favoritos a esta competição. Não é o objetivo que nós queríamos, é a desilusão do resultado, mas não é uma desilusão daquilo que a equipa jogou. Não teve ainda capacidade para definir toda a qualidade do jogo em termos de finalização, os melhores é quem marca mais golos e o PAOK foi melhor", disse.

"Estamos aqui a há cinco semanas, claro que ainda temos muito trabalho para fazer. "Não demonstrámos no resultado, mas somos melhor equipa que o PAOK", acrescentou.