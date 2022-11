"Não é emergência." Pelé novamente internado em São Paulo

© Mauro Pimentel/AFP

O ex-futebolista Edson Arantes do Nascimento, conhecido no mundo do futebol como Pelé, de 82 anos​​​​​​,​ foi, esta quarta-feira, internado no Hospital Albert Einstein, no estado de São Paulo, no Brasil.

A filha do antigo jogador, Kely Nascimento, esclareceu nas redes sociais que o pai "está internado para regular a medicação". "Não tem surpresa nem emergência", garantiu na rede social Instagram.

Pelé foi submetido a uma cirurgia para remover um tumor no cólon em setembro de 2021. No passado mês de abril, também foi noticiado novo internamento do brasileiro para tratamento do cancro.

O único jogador a ser três vezes campeão mundial (1958, 1962 e 1970), Pelé foi hospitalizado durante 15 dias em fevereiro devido a uma infeção do trato urinário descoberta numa consulta regular, tendo feito diálise ao rim esquerdo, depois de o direito ter sido retirado nos anos 70, devido a uma lesão enquanto ainda era jogador.