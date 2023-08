"Não entendo que somos favoritos." Artur Jorge avisa que Backa Topola "é forte"

© Global Imagens

O treinador Artur Jorge recusou esta segunda-feira o Sporting de Braga seja favorito diante dos sérvios do Backa Topola, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, mas frisou a ambição de chegar à fase de grupos.

"Esse é o meu grande trabalho nesta altura e tenho tido o cuidado de falar com os jogadores, porque não quero que possa ser contagioso o entendimento de que somos favoritos. Não entendo que somos favoritos de coisa nenhuma. O adversário foi segundo classificado da Liga sérvia [na época passada], já está a competir e chega a esta prova por mérito, temos que respeitar o adversário, que é forte", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira.

Artur Jorge destacou que a pré-temporada foi preparada sabendo que a equipa ia começar a "competir ao mais alto nível".

"Tivemos o cuidado de preparar a especificidade deste jogo, mas também do mês de agosto, que será tremendo, com oito jogos [se disputar o play-off]. Preparámos o trabalho com muita ambição e compromisso, será uma das imagens de marca da nossa temporada", disse.

O treinador frisou que os jogadores estão "focados e determinados em poder passar esta e a próxima eliminatórias para chegar à fase de grupos, que é o grande objetivo imediato" do Sporting de Braga.

A maior experiência dos bracarenses "é muito importante", tendo o técnico destacado que a contratação dos reforços levou isso em linha de conta.

"Tivemos o cuidado de contratar pouco, mas bem, fomos ao detalhe. O percurso que tiveram nas suas carreiras, estarem habituados a ganhar, identificam-nos com a identidade da nossa equipa", disse.

Artur Jorge revelou ainda que Tormena ficou de fora da lista de inscritos porque está castigado, não confirmando uma eventual saída do central brasileiro, e notou que o plantel está fechado "neste momento".

Sporting de Braga e Backa Topola defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo austríaco Harald Lechner. A segunda mão realiza-se em 15 de agosto, na Sérvia.