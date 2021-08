"Não estava preparado, pensava que ia continuar em casa." Messi no adeus emocionado ao Barcelona

Por TSF e Lusa 08 Agosto, 2021 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Entrou na sala de imprensa a chorar e não escondeu a emoção, assim que viu todo o plantel do Barcelona a assistir à despedida, bem como as 34 taças que venceu ao serviço do clube bem alinhadas, à espera do adeus a Barcelona de um dos maiores nomes do futebol.

Lionel Messi começou por admitir que queria continuar no clube e não esperava sair. O jogador admite o interesse do Paris Saint-Germain, mas ainda não há qualquer contrato assinado.

O argentino Lionel Messi despediu-se este domingo do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

"Não estava preparado para isso, pensava que ia continuar em casa", confessou o futebolista de 34 anos, acrescentando ter feito "tudo o que era possível para continuar", numa altura em que não tem "nada fechado" em relação ao futuro.

Messi lembrou que "chegou um miúdo, com 13 anos" e que sai "21 anos depois com a mulher, três filhos catalães-argentinos", deixando claro: "Não podia estar mais orgulhoso de tudo o que fiz aqui e de certeza que vou voltar."

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.