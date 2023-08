Não há outra hipótese que não seja "negociar a saída de Vlachodimos"

Gaspar Ramos © Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Por António Botelho 21 Agosto, 2023 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo dirigente do Benfica, Gaspar Ramos, defende que não há outra opção que não seja a de vender Vlachodimos, caso contrário, vão haver problemas no balneário encarnado. Em entrevista à TSF, o ex vice-presidente das águias critica Roger Schmidt pela forma como o treinador geriu a situação do guarda-redes.

"As atitudes que foram tomadas em público desvalorizam um ativo do Benfica e podem criar um problema de balneário no futuro. Para evitar, pelo menos isso, há que negociar a saída do Vlachodimos", afirma Gaspar Ramos, sublinhando ainda que "o valor da transferência seria outro se o treinador não tivesse estas atitudes".

Ouça as declarações de Gaspar Ramos à TSF 00:00 00:00

Nestas declarações à TSF, o antigo dirigente encarnado não tem dúvidas que "criou-se um clima complicado e o treinador teve muito a ver com isso" e sai defensor do guarda-redes internacional grego: "Temos de reconhecer que o Vlachodimos, independentemente do que tudo aquilo que fez durante seis anos, é natural no guarda-redes. Coisas boas e más. É um grande guarda-redes e, se calhar, até lhe devemos a vitória no último campeonato."

"Clima complicado" 00:00 00:00

Gaspar Ramos não concorda com a forma como o treinador das águias agiu nesta situação, apesar de admitir "que o treinador tenha esta ou aquela preferência", mas considera que Roger Schmidt "não pode é esquecer-se que Vlachodimos é um ativo do Benfica que não pode ser desvalorizado".

O certo é que já há dois clubes interessados em Vlachodimos. O Manchester United e, também, o Ajax devem avançar com propostas pelo guarda-redes do Benfica. O jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreve que os red devils querem um guarda-redes para fazer concorrência a André Onana, contratado esta época. O Ajax também está na corrida pelo guarda-redes e prepara-se para apresentar uma proposta, de acordo com a imprensa grega.