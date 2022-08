"Não há outro jogador igual." Adaptação de Enzo Fernández não surpreende quem já o treinou

Enzo Fernández © Miguel A. Lopes/Lusa

A rápida adaptação de Enzo Fernández desde que aterrou em Portugal e, quase de seguida, vestiu a camisola do Benfica, pode surpreender os que não conheciam o jogador, mas não quem seguia de perto a evolução do argentino.

Luigi Villalba, que treinou o médio na segunda equipa do River Plate, antes do empréstimo ao Defensa y Justicia, afirmou que "se via logo que ia chegar muito rápido à Europa e adaptar-se tão bem". Em três jogos oficiais pelos encarnados, o jogador marcou um golo em cada encontro que disputou.

O técnico descreve Enzo Fernández como "um rapaz muito ambicioso" e "sempre com vontade de crescer". No campo, considera que "chega facilmente à área" e, mais perto da baliza "define muito bem e faz golos".

Do ponto de vista pessoal, Luigi Villalba, que também defendeu o emblema de Buenos Aires enquanto jogador no final da década de 90, mostrou-se "muito contente" com a evolução do seu ex-pupilo. "Está a tornar-se num médio de grande nível e acredito que o Benfica não vai conseguir mantê-lo durante muito tempo."

Para o técnico, "não há outro jogador no mundo igual, com aquelas características" e, "o profissionalismo" que mostrava nos treinos, já em tenra idade, é o que o "vai fazer cada vez melhor", garantiu.

A porta da seleção argentina começa a abrir-se aos poucos para o jogador. Luigi Villalba acredita que, "se mantiver o nível e ainda acrescentar alguma coisa", será uma questão de tempo até surgir a convocatória do atleta do Benfica e vai mais longe, dizendo que Enzo Fernández "tem de estar no mundial" do Catar, em dezembro.

O jogador do Benfica já disputou três jogos com a camisola dos encarnados e marcou um golo em cada partida em que participou. O futebolista argentino, contratado ao River Plate, assinou um contrato de cinco temporadas até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.