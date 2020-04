Não há subidas dos distritais para o Campeonato de Portugal

Distritais sem subidas esta temporada © © Photo by Peter Glaser on Unsplash

Os campeonatos distritais ficam esta época sem subidas ao Campeonato de Portugal, que também não terá descidas, disse fonte das estruturas regionais à agência Lusa. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou na quarta-feira em reunião com as associações distritais e regionais que a decisão está tomada e deve ser em breve confirmada oficialmente.

A decisão, que vai ser ratificada na próxima reunião da direção da federação, mantém o quadro competitivo do terceiro escalão do futebol nacional, que foi cancelado em 08 de abril, devido à pandemia de covid-19.



Na altura, a FPF já tinha anunciado "dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições seniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas".

No entanto, algumas associações distritais e regionais defendiam as promoções dos seus campeões distritais e, por isso, a alteração do modelo competitivo do terceiro escalão, sugerindo, por exemplo, a criação de um quarto escalão com menos equipas.



Estas propostas foram rejeitadas e a FPF decidiu manter o quadro competitivo, deixando em aberto a possibilidade de integrar os clubes que possam vir a ser despromovidos da II Liga ou dos distritais para substituir desistentes, neste caso seguindo o 'ranking' das associações.



A decisão da FPF poderá ser particularmente cruel para o Rabo de Peixe, que já se tinha sagrado virtual campeão dos Açores, na altura da suspensão.