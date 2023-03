"Não houve telefonemas." Rúben Amorim descarta Tottenham

epa10523916 Sporting CP head coach Ruben Amorim leads a training session of his team at the Alcochete Academy, Alcochete, Portugal, 15 March 2023. Sporting CP face Arsenal in the UEFA Europa League Round of 16, 2nd leg in London on 16 March 2023. EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS © EPA

Rúben Amorim está convencido que não vai trabalhar em Londres nos próximos tempos. O treinador do Sporting fez a antevisão, em conferência de imprensa, ao jogo frente ao Santa Clara da I Liga, e foi questionado sobre o alegado interesse do Tottenham. Amorim foi recentemente elogiado por Pedro Porro, mas o técnico não acredita que em breve vá voltar a trabalhar com o lateral espanhol.

"Obviamente que gostava muito de trabalhar com o Porro. Ele fez a sua escolha, é normal. São campeonatos diferentes, o dinheiro que ele foi ganhar é muito diferente. Fico mais com o carinho com que fico pelos jogadores e eles por mim. Não deixámos de ser amigos, falamos muitas vezes, tal como falo com o Matheus Nunes, por exemplo. Neste momento, vejo com dificuldade voltarmos a trabalhar juntos. Também seria difícil para ele voltar a jogar no Sporting porque o Esgaio está muito bem. Só aí é que via a possibilidade de voltarmos a trabalhar juntos", afirmou o técnico, na sala de imprensa de Alcochete.

Rúben Amorim foi mais claro ao garantir que não recebeu qualquer contacto de Inglaterra: "Não recebi telefonemas, nem costumo receber. Quem recebe é o meu agente, o Raúl Costa, e não recebeu mais do que o normal", revelou o treinador leonino.

Quanto à atual situação do campeonato, Rúben Amorim acredita que o Sporting "se ganhar todos os jogos até ao fim, vai à Liga dos Campeões ou à pré-eliminatória", mas admite que "os outros também têm de perder pontos". O treinador acrescenta ainda que "o campeonato está longe, diria que chegar ao título torna-se quase impossível. Mas só falo por mim, não falo pelos outros. Sou treinador do Sporting. Acho que, em relação a nós, é difícil chegar lá".

O treinador do Sporting foi convidado ainda pelos jornalistas a comentar o futuro de Héctor Bellerín nos leões. Rúben Amorim adianta que "a decisão [de Bellerín ficar na próxima época] não está tomada. Está feito um planeamento para a próxima época, ele está a fazer o seu percurso e estamos à espera dele para ser mais um a ajudar".

O Sporting recebe, este sábado, o Santa Clara, no Estádio José Alvalade, em jogo a contar para a 26ª jornada da I Liga. O encontro está agendado para as 20h30, tem relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.