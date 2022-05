© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 20 Maio, 2022 • 22:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, não imagina os dragões sem Sérgio Conceição e acredita que o treinador não vai deixar o clube depois do final da época. "Não imagino o FC Porto sem Sérgio Conceição, nem admito o Sérgio Conceição sem o FC Porto", disse, numa entrevista à SIC.

"Tenho a certeza que quando o Sérgio Conceição sair do FC Porto, talvez daqui a dois anos, vai encontrar um grande clube, que lhe possa dar asas e aspirar a títulos europeus com mais facilidade e que vai ter sucesso. Mas tenho a certeza que durante estes dois anos ele não sairá do FC Porto", acrescentou Pinto da Costa.

Há 40 anos a comandar os destinos do FC Porto, muitos títulos e noites de glória depois, Pinto da Costa revela o que falta ainda fazer. "Falta fazer o centro de estágios que eu creio se não acabar no meu mandato, vai ficar já adiantado porque está a dar passos muito largos", garantiu.

Pinto da Costa revelou o desejo de juntar ao título nacional a Taça de Portugal. A equipa do FC Porto vai tentar fazer a dobradinha no domingo na final da Taça frente ao Tondela. O jogo está agendado para as 17h15, no Estádio Nacional no Jamor. A TSF irá ter uma emissão especial para acompanhar tudo sobre o último jogo da temporada.