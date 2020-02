"Não influenciou o resultado." Marco Ferreira defende arbitragem de Jorge Sousa

Marco Ferreira explica que "o árbitro vai agindo conforme as circunstâncias" © Filipe Amorim / Global Imagens

O Sporting de Braga venceu, este domingo, o Sporting por 1-0 e roubou o terceiro lugar à equipa de Alvalade. Os critérios de arbitragem de Jorge Sousa foram muito contestados por parte dos leões no final do jogo, mas Marco Ferreira, ex-árbitro, acredita que não há motivos para tantas críticas.

O treinador do Sporting, Jorge Silas, não compreende os sete cartões amarelos mostrados à equipa, assim como o presidente Frederico Varandas, que também não poupou críticas a Jorge Sousa.

Em relação à questão dos cartões amarelos, Marco Ferreira diz que "o árbitro vai agindo conforme as circunstâncias". Acrescenta ainda que "se houve muitos cartões amarelos, foi porque os jogadores também não colaboraram para que o jogo fosse mais calmo nesse aspeto".

"Quando existem muitas situações, é normal que uma ou outra possam ter sido exageradas ou outras não punidas de forma adequada, mas isso nada tem a ver com o desenrolar do jogo", sublinha o antigo árbitro.

Em declarações à TSF, Marco Ferreira diz que a gestão de Jorge Sousa foi feita com "um critério equilibrado" para as duas equipas e destaca ainda dois exemplos que aconteceram no decorrer do encontro.

Jorge Sousa foi o árbitro do encontro entre o Sporting de Braga e o Sporting © Miguel Pereira/Global Imagens

O primeiro caso é o de Wendel, jogador do Sporting que viu um cartão amarelo por conduta antidesportiva depois de sofrer falta e protestar a decisão de arbitragem. O antigo árbitro considera que Jorge Sousa "geriu bem a situação. O jogador não pode ter uma atitude daquelas, correr para o árbitro e encostar a cara e por isso levou cartão amarelo".

Outro exemplo referido pelo madeirense diz respeito a Galeno, avançado dos bracarenses, que não levou segundo amarelo porque, apesar da reação de protesto, "o jogador não se dirigiu a nenhum elemento da equipa de arbitragem e demonstrou apenas uma atitude de insatisfação".

Para Marco Ferreira, os critérios de arbitragem não influenciarem o resultado do jogo. "Não houve situações para penálti" garante o madeirense que dá "nota positiva" ao árbitro do encontro.

O Sporting emitiu, no domingo, um comunicado onde aponta as alegadas falhas de arbitragem de Jorge Sousa no encontro com o Sporting de Braga.

Lei o comunicado do Sporting na íntegra

«Para se compreender o amor de Jorge Sousa aos jogadores do Sporting Clube de Portugal, convém recuar a 2017, quando o então árbitro internacional português foi suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa, algumas palavras menos agradáveis dirigidas pelo senhor Sousa ao guarda-redes da equipa B de futebol do Sporting CP Stojkovic apanhadas pelas câmaras de televisão - é preciso ter azar.

O senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as suas emoções nos jogos do Sporting CP. Mas não, o homem não se aguenta.

Sem recordar a batalha campal unilateral do jogo desta época contra o Boavista FC, onde o senhor Sousa quase punha em causa a integridade física de Bruno Fernandes - acabando por expulsar o agora jogador do Manchester United FC -, o que se passou em Braga voltou a demonstrar que o senhor Sousa não pode apitar jogos do Sporting Clube de Portugal.

Nos primeiros 45 minutos, além do favor de mostrar cinco cartões amarelos aos jogadores leoninos, poupou Galeno da expulsão - se dá amarelo a Neto, porque não fez o mesmo ao jogador bracarense? - e em lance de dúvida apitou sempre para o mesmo lado. Só assim se compreende que tenha cortado uma jogada onde Sporar se isolava, marcando... Falta atacante.

Nos segundos 45 minutos regressaram os equívocos do senhor Sousa, o campo voltou a inclinar e até Vietto conseguiu levar um cartão amarelo por ousar entrar em campo dois segundos antes de Acuña sair. Intransigências de via única, não. Assim não.»