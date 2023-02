"Não lhe fica atrás." Toñito considera "acertada" contratação de Bellerín para lugar de Porro

Por Bruno Sousa Ribeiro e Rui Oliveira Costa 28 Fevereiro, 2023 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

O lateral direito espanhol Héctor Bellerín estreou-se esta segunda-feira a marcar de leão ao peito e o antigo jogador do Sporting Toñito não tem dúvidas de que foi a escola certa, após a saída de Pedro Porro.

"Foi uma contratação acertada, porque o Porro deixou uma enorme lacuna e o Bellerín não lhe fica atrás. É muito similar, senão melhor. Tem igualmente um futebol ofensivo, técnico e é veloz. Ainda por cima, tem também golo. Creio que o Sporting encontrou o substituto ideal", disse à TSF o antigo médio espanhol.

E em Espanha, segundo Toñito, nascem muitos laterais de qualidade para os grandes palcos do futebol mundial.

"Não me surpreende que o Sporting esteja a contratar defesas laterais espanhóis. Há grandes defesas direitos em Espanha que têm lugar em qualquer equipa da Europa. Só precisam de ser descobertos. Hoje, o futebol moderno procura laterais com boa chegada à área, com boa largura,

e isso em Espanha é muito normal. Há muitos com essas características", considera o antigo futebolista de Sporting, Vitória FC, Santa Clara, Boavista e União de Leiria.

Toñito acredita que Bellerín siga os passos de Pedro Porro e Pablo Sarabia e seja mais um jogador espanhol a dar-se bem pelos lados de Alvalade. O defesa marcou o primeiro golo com a camisola do Sporting nesta segunda-feira, frente ao Estoril Praia.