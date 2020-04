"Não me parecem prioritárias as preocupações sobre quem vai ser campeão e como é que se vai decidir"

© Gustavo Bom/Global Imagens

Paulo Bento já está na Coreia do Sul e conversou com a TSF poucas horas depois de ter aterrado em solo asiático. O selecionador de futebol coreano fala, em primeira mão, sobre o regresso dos campeonatos na Coreia, descreve o que encontrou naquele país, - um dos primeiros, a seguir à China, a ser infetado pelo novo coronavírus -, e da justiça, ou não, em encontrar um campeão se os principais campeonatos europeus não chegarem ao fim.

"A sensação dos campeonatos regressarem na Coreia do Sul [regressam no dia 8 de Maio] é de muita satisfação e de alegria. O principal campeonato coreano já era para ter começado no último fim de semana de fevereiro, foi adiado, e agora parece que vai mesmo ser uma realidade o regresso. Os jogos vão ser à porta fechada, mas o sentimento é de felicidade", começa por dizer à TSF o selecionador nacional da Coreia do Sul.

Paulo Bento aterrou em Seul na quarta-feira passada e confessa que foi submetido a um controlo normal de segurança: "Tivemos (Paulo Bento e equipa técnica) de fazer os testes de despistagem, ficamos a primeira noite isolados à espera do resultado dos testes e, depois disso, viemos diretamente para casa para cumprirmos um período de isolamento de 14 dias."

Parece-me que o povo coreano está a fazer a sua vida com alguns cuidados mas começa a retomar a normalidade

Ainda assim, do pouco que reencontrou na capital coreana, o selecionador confessa ter visto um país já a caminhar para a normalidade: "Estou cá há poucas horas mas já deu para perceber que as escolas e os ginásios estão fechados. Parece-me que o povo coreano está a fazer a sua vida com alguns cuidados mas começa a retomar a normalidade. Do pouco que vi, o trânsito já me pareceu fluir normalmente. Mas é como lhe digo, estou em casa e não posso dar a informação mais concreta. Por ser um dos países como mais casos, logo a seguir à China, a Coreia do Sul controlou o problema, com a eficácia possível, da melhor maneira."

A regressar-se à competição, tem de se regressar com as maiores condições de segurança

Nesta entrevista à TSF, o selecionador da Coreia do Sul deixou ainda uma opinião sobre a eventualidade de alguns dos principais campeonatos europeus não chegarem ao fim: "Sinceramente não me parece uma questão prioritária. Não me parece prioritário que estejam com preocupações sobre quem vai ser campeão e como é que se vai decidir. Eu acho que devem existir outras preocupações. E tal como aconteceu aqui na Coreia, a regressar-se à competição, tem de se regressar com as maiores condições de segurança."

Paulo Bento diz que aproveitou estes dias para desfrutar da companhia da mãe e da mulher (em Portugal), para ler e fazer algum exercício físico.

Faz questão, ainda, de deixar um agradecimento a todos os profissionais de saúde: "Para todos aqueles que estão a combater esta pandemia, para todos aqueles que nos permitem ter melhores condições, uma palavra de grande admiração e de grande solidariedade".