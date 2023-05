"Não me passa pela cabeça regressar a Portugal." Josué entre os melhores do ano na Polónia

Josué Pesqueira © Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Os quinze golos e oito assistências de Josué Pesqueira na temporada 2022/2023 colocam o médio português de 32 anos entre os melhores do ano da liga polaca. Pela primeira vez na carreira, o antigo médio do Futebol Clube do Porto assume a braçadeira de capitão e garante na TSF que não pensa regressar a Portugal. Ao serviço do Legia de Varsóvia, Josué sublinha há ainda um percurso a completar no futebol polaco.

"Este foi um ano importante porque conseguimos vencer um troféu [Taça da Polónia, vitória no desempate por grandes penalidades diante do Rakow] depois de uma temporada atípica como foi a última, uma época difícil em termos de resultados. Por isso, este foi um ano importante para nós jogadores", começa por explicar.

No papel de capitão, Josué assume que os jogadores estavam preparados para um ano duro. "Com a entrada de um novo treinador, de novos companheiros, não se avizinhava uma temporada fácil, e por isso digo que estivemos muito acima das expectativas. Não vencemos o campeonato, mas demos luta até onde conseguimos", resume Josué Pesqueira.

Na final da Taça da Polónia, o Legia encontrou o Rakow, clube que acabara de conquistar o primeiro título nacional da sua história. "Foi um jogo intenso. Ao minuto seis da partida, Yuri Ribeiro leva um cartão vermelho. Fomos a prolongamento e tivemos a felicidade de, nas grandes penalidades, não falhar nenhuma e ver o nosso guarda-redes defender. Uma conquista que é fruto da atitude da equipa, e esse troféu era um objetivo desde o início da época. Tínhamo-nos proposto a ganhar a taça, era um troféu que o Legia já não vencia há vários anos", recorda.

O futebol polaco visto a partir do maior clube local

A terminar contrato, Josué não pensa regressar ao futebol português. "Não me passa pela cabeça voltar. Eu acabo o contrato com o Leguia mas é muito difícil voltar a Portugal", esclarece.

"Pessoalmente tem sido um ano espetacular em termos de números. Tornei-me capitão de equipa passado um ano da minha chegada ao clube. Ser nomeado para melhor médio e melhor jogador do campeonato é a cereja no topo do bolo. Tenho de agradecer aos jogadores, equipa técnica e staff pelo que me ajudaram".

O contexto coletivo não era o ideal. "Nós começamos do zero esta temporada", recorda o médio português.

Na luta pelo título, o nome Rakow surpreende no contexto europeu. "O Rakow é um clube estável, que subiu de divisão sempre com o mesmo treinador, com a mesma ideia de jogo. Uma equipa que se tornou muito forte, de grande dimensão física", avalia Josué.

"O campeonato polaco é um campeonato interessante. É muito exigente do ponto de vista físico. Não é tão técnico e tático como em Portugal, mas tem uma maior dimensão física. Há muitos jogadores portugueses que se evidenciam nas equipas."

Na Legia há uma pressão acrescida. "Não é só jogar, há que aguentar a pressão vinda de fora para dentro do clube. Nunca é fácil jogar num clube assim", resume o médio português. "O clube tem condições incríveis, só tem de ser campeão o mais rápido possível".

Há uma diferença substantiva em relação ao contexto português que se exalta das bancadas. A pirotecnia durante os jogos do futebol polaco corre o mundo nas publicações digitais. Uma situação diferente daquela que se vive em Portugal. O tema gera dúvidas, também para os jogadores.

"Cada país tem as suas regras e temos de respeitar. Aqui na polónia usam pirotecnia em todos os jogos. E os adeptos do Legia usam muito. Quem gosta do futebol, do prazer de ir ao estádio gosta de ver o ambiente gosta deste tipo de manifestação. Eu gosto de estar no campo e ver esse ambiente. Mas há um outro lado, os adeptos têm de saber comportar-se. Acredito que já tenha acontecido, mas nunca vi atirarem pirotecnia na direção de outros adeptos", explica Josué.

O publico do clube de Varsóvia merece elogios do jogador. "Só mesmo vivendo estes ambientes se pode perceber o que significa este apoio. é um dos melhores públicos que já vi no futebol", esclarece.

De olho em Portugal

Josué Pesqueira acredita que o Porto não vai desistir nem facilitar na luta pelo título. Mas este antigo médio dos dragões admite que o Benfica não vai deixar escapar o campeonato.

"Quatro pontos em seis possíveis é muita coisa. O Benfica joga o último encontro em casa, onde é muito forte com o apoio dos adeptos. O porto tem de fazer o seu trabalho e esperar por 2 deslizes do Benfica. Mas também sei que toda a gente no Porto acredita que ainda é possível, apesar de ser muito difícil".

A final da Taça de Portugal desperta boas memórias. "Espero que seja um grande jogo de futebol com muitos golos. Mas que vença o porto que é o meu clube do coração. Adorei estar em braga, ganhei uma taça de Portugal pelo Sporting Clube de Braga contra o FC Porto, mas o meu clube é o porto. Espero que as pessoas, os jogadores também, desfrutem do dia incrível no Jamor, é algo que fica marcado em todos os atletas".

O médio português está entre os nomeados para o prémio de melhor futebolista da Ekstraklasa, principal escalão do futebol polaco. O antigo jogador de FC Porto, SC Braga, Paços de Ferreira, concorre pelo prémio com Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Marc Gual (Jagiellonia Bialystok), Michal Skoras (Lech Poznan) e Fran Tudor (Raków).