"Não podíamos entrar da forma como entrámos com erros primários"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, criticou a forma como a equipa entrou frente ao SC Braga. Os arsenalistas marcaram três golos na primeira meia-hora de jogo no Dragão e carimbaram um lugar na final da Taça de Portugal.

"Foi o início de jogo que não tem a ver com a nossa equipa, com a história deste clube. Foi mau. Depois fizemos o golo, houve a expulsão do jogador do SC Braga e a partir daí não houve mais jogo. Fomos sempre tentar ter o controlo do jogo, claramente, mas isso foi bastante visível. Não tanto discernimento como esperava, tivemos muitas ocasiões, o SC Braga defendeu de forma baixa e fez o que lhe competia, que era não sofrer golos", disse Sérgio Conceição, na flash-interview da TVI24.

O técnico portista admitiu que, "no jogo de hoje", o Braga mereceu o resultado, assumindo a responsabilidade pela perda de um dos objetivos da temporada. "O importante é baixar a cabeça, não é levantar e ver aquilo que fizemos hoje porque este jogo não é para esquecer, é para lembrar", referiu Sérgio Conceição, sublinhando que o resultado "pesa naquilo que vai ser a preparação para o jogo com o Gil Vicente que temos de dar uma resposta de acordo com a nossa equipa e continuar na luta pelo campeonato. Ainda há objetivos a cumprir no campeonato e de continuar na Liga dos Campeões", concluiu.

"Trinta minutos horríveis"

O capitão portista, Pepe, também foi crítico na forma como a equipa se apresentou nos minutos iniciais da partida. "Vinte e cinco minutos, trinta horríveis da nossa parte. Não é isso que o nosso treinador nos pede. Já fomos assim com o Boavista, demos avanço de 45 minutos, nós tínhamos esse exemplo. Estamos a facilitar muito em casa", vincou o veterano internacional português, que assumiu a responsabilidade pelo plantel azul e branco.