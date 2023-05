"Não punir é ser cúmplice." Veja o vídeo de Vinícius Júnior a denunciar casos de racismo

© Javier Soriano/AFP

Vinícius Júnior divulgou esta segunda-feira um vídeo onde mostra e denuncia vários casos de racismo que sofreu durante partidas em Espanha. Em causa estão jogos frente ao Atlético de Madrid ou Valladolid, culminando na partida frente ao Valência deste domingo.

"Racismo é crime. Não punir é ser cúmplice", escreve o jogador do Real Madrid no final do vídeo.

No texto da publicação, o brasileiro conta que "foram muitas nesta temporada", com "desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos".

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em "casos isolados", "um torcedor". Não, não são casos isolados. São episódios... pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 - Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

E critica: "Mas o discurso sempre cai em 'casos isolados', 'um torcedor'. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão)."

"Quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo para facilitar: zero", afirma o atleta.

Vinícius Júnior pede a intervenção da justiça e das entidades desportivas. "O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem desportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?", questiona.

O jogador considera que "o problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais". "Me culpar para justificar atos criminosos também não", atira.

E termina: "Não é futebol. É desumano."