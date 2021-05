© Filipe Amorim/Global Imagens (Arquivo)

Depois da conquista de mais um título europeu, o treinador do Sporting ficou sem palavras para descrever o que sentia em relação aos seus jogadores. Nuno Dias enalteceu a atitude e a entrega dos atletas que deram aos leões o segundo título europeu em futsal.

"Quando quiserem definir uma equipa, olhem para este grupo que veio para a Croácia. Nunca tive um grupo assim e tenho um orgulho enorme em fazer parte dele. Não sei se o mundo do futsal tem ideia do feito que o Sporting alcançou hoje. Em cinco dias, venceu em três jogos somente o campeão russo, o espanhol e o europeu", disse o técnico após a vitória sobre o Barcelona por 4-3.

O triunfo só foi decidido na segunda parte, com uma reviravolta. Ao intervalo, o Sporting perdia por 2-0 e Nuno Dias revelou o que disse aos jogadores no balneário.

"Senti que a equipa, na primeira parte, estava em alguns momentos demasiado ansiosa. Isso algumas vezes toldou-nos o raciocínio e levou-nos à precipitação. Talvez no banco estivéssemos demasiado emocionais e, de uma forma errada, passámos isso aos atletas.

Na segunda parte, corrigimos esse aspeto. O que falámos [ao intervalo] teve a ver com não ter medo de jogar e assumir o jogo, pois um golo colocava-nos no jogo, e acreditar, ter confiança na nossa qualidade. Acima de tudo, passar confiança e libertar os atletas do estado emocional para o estado racional", explicou.



"Não tenho grandes adjetivos para elogiar as prestações destes jogadores. Espero, finalmente, que o Merlim seja considerado o melhor jogador do mundo e o Guitta o melhor guarda-redes do mundo. Até chateia ainda não ter acontecido", atirou Nuno Dias.