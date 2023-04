´"Não vamos ter um jogo fácil." Schmidt elogia equipa "muito forte" do Rio Ave

Roger Schmidt © António Pedro Santos/EPA

O Benfica desloca-se, este domingo, ao terreno do Rio Ave. Fazendo a antecipação ao jogo em Vila do Conde, Roger Schmidt deixou elogios ao adversário e afirmou que a semana de trabalho correu bem e que os jogadores que estiveram nas seleções chegaram em boa condição.

"Os jogadores vieram sem problemas físicos. Tivemos alguns dias para treinar com todo o grupo. A equipa tem treinador muito bem, tem estado focada, com muita qualidade. Estamos prontos para o jogo de amanhã. Depois da pausa para os jogos das seleções temos sempre um desafio pela frente, porque perdemos um pouco de ritmo, mas aquilo que vi no treino foi muito bom", adiantou Schmidt, em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica afirmou que o Rio Ave é "uma equipa muito boa" e "muito forte".

"Quando olhamos para os jogos contra as equipas de topo, vemos que é uma equipa muito disciplinada, muito agressiva, joga um futebol muito físico. É uma equipa com muita qualidade no ataque, com várias armas. Sabemos que não vamos ter um jogo fácil, mas também sabemos que temos de ganhar, precisamos dos três pontos", explicou.

Questionado sobre a possibilidade de poder poupar Florentino, que se vir um amarelo não poderá jogar na próxima semana contra o FC Porto, o treinador das águias deu a entender que o médio vai a jogo contra o Rio Ave.

"O Florentino evoluiu muito o estilo de jogo esta temporada. Penso que é um bom recuperador de bolas e agressivo nos duelos, mas, na minha opinião, é muito mais inteligente agora. Não está a cometer muitas faltas passíveis de cartão amarelo, creio que evoluiu muito nesse aspeto. Falámos muito sobre isso e penso que está preparado para jogar os 90 minutos sem receber um cartão amarelo", garantiu.

O jogo entre o Benfica e o Rio Ave está marcado para as 18h30 deste domingo e tem relato na TSF.