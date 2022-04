"Não vão jogar apenas contra nós." Klopp quer usar fervor dos adeptos contra Benfica

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool © José Sena Goulão/EPA

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, avisou esta terça-feira o Benfica que terá pela frente não apenas os jogadores, mas também os adeptos na quarta-feira, na segunda mão dos quartos da Liga dos Campeões de futebol.

O técnico alemão espera uma entrada das águias "a todo o vapor", a colocar os reds "sob pressão, a tentar marcar cedo e, se não conseguirem, tentar marcar mais tarde".

Porém, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida, disse esperar usar o "fator casa" a favor da sua equipa.

"Más notícias para o Benfica: vão estar em Anfield. Não vão jogar apenas contra nós, vão jogar contra a multidão", salientou, numa referência ao ambiente fervoroso no estádio de Anfield Road.

Klopp prometeu também jogar ao ataque: "Nós queremos ser a equipa contra quem ninguém quer jogar e espero que possamos ser essa equipa amanhã [quarta-feira] à noite".

Sem jogadores lesionados, mas consciente de que tem pela frente um "calendário intenso", reconheceu que a lista de convocados terá em conta os jogadores "mais frescos" para a partida.

Porém, insistiu que o "jogo é super importante" e alertou para o perigo que o Benfica representa, destacando jogadores como Weigl, Darwin e Rafa.

"Se eles marcam um [golo] - e sentimo-lo contra o Inter -, o jogo muda. [Na primeira mão] estávamos a controlar o jogo até que o Benfica marcou e [o jogo] ficou ligeiramente diferente. [...] Temos de manter-nos atentos, bastante zangados no bom sentido - se eles quiserem eliminar-nos da competição, vamos ter de estar prontos e espero que vamos estar", afirmou.

Questionado sobre o ponta de lança Darwin Núñez, brincou que é "um rapaz extremamente atraente - e um jogador decente também".

"Ele é muito bom. Já o conhecia, ele jogou praticamente à minha frente, teve lutas físicas com o Konaté e é rápido. Calmo na finalização. Quando fez o golo, estava calmo. Se conseguir continuar saudável, terá uma grande carreira pela frente", respondeu.

O Benfica visita o Liverpool, depois de ter perdido na primeira mão, no Estádio da Luz, por 3-1, com Konaté (17 minutos), Sadio Mané (34) e Luís Díaz (87) a marcarem para os ingleses, e Darwin (49) para as águias.

O Benfica precisa de vencer por um mínimo de dois golos no reduto do Liverpool para poder qualificar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões em futebol.

O encontro está marcado para as 20:00, no estádio Estádio Anfield Road, e terá arbitragem do holandês Serdar Gözübüyük.