Nápoles, de Mário Rui, bate Inter e adianta-se na meia-final da Taça de Itália

O internacional português, Mário Rui foi titular na defesa napolitana

O Nápoles colocou-se esta quarta-feira em vantagem na luta por uma vaga na final da Taça de Itália de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao Inter de Milão, em jogo da primeira mão das meias-finais.

Um tento pleno de 'classe' do médio espanhol Fabián Ruiz, aos 57 minutos, assegurou a vitória aos napolitanos, que se colocaram na frente da eliminatória, antes do encontro da segunda mão, agendado para 05 de março, no San Paolo.

Esta foi apenas a 10.ª vitória do Nápoles em 78 visitas aos 'nerazzurri', que no domingo alcançaram um importante triunfo sobre o rival AC Milan (4-2) e igualaram a Juventus no topo da 'Serie A'.

A outra meia-final da Taça da Itália vai opor o AC Milan à Juventus, de Cristiano Ronaldo, sendo que a primeira mão está marcada para quinta-feira, em Milão.