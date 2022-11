Nápoles derrota Udinese e já vai em 11 vitórias seguidas na Liga italiana

© Ciro Fusco/EPA

Por Lusa 12 Novembro, 2022 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Nápoles alargou este sábado para 11 vitórias consecutivas a sua impressionante série na liga italiana de futebol, ao vencer a Udinese por 3-2, e vai para a pausa imposta pelo Mundial 2022 bem confortável na liderança.

Serão, pelo menos, oito pontos de avanço para os mais diretos perseguidores - ou mais, se a Lazio e o AC Milan perderem pontos, nos seus jogos de domingo.

Os pupilos de Luciano Spalletti atingem esta fase do campeonato com um ritmo 'endiabrado' e chegaram com normalidade ao 3-0, antes de passarem por um pequeno susto, na segunda parte, quando a formação de Udine reduziu para a margem mínima.

Victor Osimhen, de cabeça, abriu o marcador aos 15 minutos, o que reforçou o primeiro lugar do nigeriano na lista dos melhores marcadores do campeonato, com nove golos.

O 2-0 chegou aos 31 minutos, com um soberbo remate enrolado do polaco Piotr Zielinski.

Elif Elmas, internacional da Macedónia do Norte, parecia ter matado o jogo aos 58 minutos, para delírio dos espetadores que enchiam o estádio Diego Armando Maradona, que já 'sonham' com um campeonato que só conquistaram com o argentino, em 1987 e 1990.

O resultado era 'pesado' para a qualidade de jogo da Udinese, que entrou bem na segunda parte, motivada para discutir o resultado.

Seria outro macedónio a fazer o 3-1 - Ilija Nestorovski, que faturou aos 79 minutos. Volvidos três minutos, o alemão Lazar Samardzic marcou também e 'assustou' mesmo a formação da casa, até porque ainda havia uma dezena de minutos para jogar.

Depois, assistiu-se ao pouco visto esta época: o Nápoles a controlar a bola, mesmo a 'queimar tempo' para segurar a vitória tangencial.

O português Mário Rui entrou quase em 'cima' do intervalo para a defesa do Nápoles, fazendo um bom jogo, a dar muita consistência à ala esquerda. Beto, quarto melhor marcador no campeonato, foi o outro luso em ação, sem sorte no ataque da Udinese e substituído a meio da segunda parte, aos 71 minutos, por Nestorovski.

No programa de jogos de domingo, regista-se uma deslocação teoricamente difícil da Lazio ao terreno da Juventus.

Quanto ao campeão AC Milan, que vem de um dececionante empate com o Cremonese, recebe agora a Fiorentina, adversário do Sporting de Braga na Liga Conferência Europa.