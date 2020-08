Natxo González deixa comando técnico do Tondela

© Hugo Delgado/Lusa

Por Lusa/TSF 05 Agosto, 2020 • 18:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador espanhol Natxo González deixou o comando técnico do Tondela, uma época após chegar ao futebol português e um ano de terminar o contrato, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga.

"A CD Tondela - Futebol SAD vem, por este meio, informar que chegou a acordo com o treinador Natxo González para a cessação do contrato que ligava ambas as partes", adianta um curto comunicado da SAD.

Na nota publicada no sítio oficial do clube na internet, a SAD agradece a Natxo González e deseja "as maiores felicidades pessoais e profissionais" ao técnico, de 52 anos, que chegou no início da época 2019/20 ao clube, proveniente dos espanhóis do Deportivo Corunha.

"Natxo González fica para a história do nosso clube ao ter alcançado a melhor primeira volta de sempre dos 'auriverdes' na I Liga e alcançando também mais uma manutenção no principal escalão do futebol nacional, num contexto diferente de todas as anteriores devido à pandemia da Covid-19", refere o comunicado.

Natural de Vitoria, no País Basco, José Ignacio González Sáenz, conhecido no mundo do futebol por Natxo González, tem no currículo duas subidas de divisão, a primeira na época de 2012/13, com o Alavés, e a seguinte em 2015/16, com o Réus, colocando ambas as equipas na segunda liga espanhola.

O Tondela esclarece ainda que o novo treinador "será anunciado brevemente".