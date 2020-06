Natxo González: "Se o Benfica tem 80% de posse de bola estamos liquidados"

O jogador do Tondela, Jaquité (E) © LUSA

O treinador do Tondela, Natxo González, disse hoje estar "confiante e expectante" para o jogo de quinta-feira, frente ao Benfica, a contar para a 25ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Acredito que estamos todos expectantes e acredito que nenhuma equipa estará bem fisicamente, a 100%, neste primeiro jogo, e vamos ver que resposta damos. No dia-a-dia, estou muito contente e sou muito otimista, mas tenho de esperar pela resposta [dos jogadores]", adiantou Natxo González.



Em videoconferência de antevisão ao jogo da 25ª jornada, que se disputa na quinta-feira, às 19:15, no Estádio da Luz, o técnico espanhol admitiu que este regresso ao futebol, após dois meses confinados por causa da pandemia da covid-19, "é uma incógnita para todos".



"É parecido a uma pré-época, mas com menos sessões de trabalho e sem poder ter jogos contra outra equipa. [...] [Temos] muita confiança e muita vontade de voltar ao jogo e sabemos que é uma competição de 10 jogos e que temos de nos ir adaptando às novas regras", completou.



No entender de Natxo González, "o importante é que as equipas se adaptem bem a esta nova realidade", e, neste sentido, desejou que "o Tondela seja dos que melhor se adapte" e "o mais rápido possível, porque só faltam 10 jogos".



Para o técnico da equipa beirã, o que mais o preocupa neste jogo frente ao Benfica, o primeiro após a suspensão do campeonato, é a condição física dos jogadores, uma vez que a equipa "não está no máximo das capacidades", porque "a nível tático e técnico será mais fácil", já que jogam juntos há 24 jornadas.



Sobre o adversário desta quinta-feira, o treinador não esconde que, "se numa situação normal já é muito difícil" o adversário ter mais posse de bola, "nesta situação, com uma condição física desconhecida, isso pode afetar muito".



"Se o Benfica tem 80% de posse de bola estamos liquidados. Não sabemos que resposta vamos dar [fisicamente]. É um estádio onde temos muito a ganhar e pouco a perder", admitiu o técnico, que não esconde o desgosto pelo regresso às competições com estádios vazios.



"O que lhes vou pedir [aos jogadores do Tondela] é valentia e tentar desfrutar de um campo tão precioso. Está vazio, é uma lástima, mas que desfrutem e que regressem ao futebol com muita vontade, como estávamos há um mês e meio. Pois bem, vamos voltar a jogar e desfrutar", disse.



E acrescentou: "Não entendo o futebol sem adeptos. É uma situação a que teremos de nos adaptar, entre muitas outras. Mudaram muitas coisas na nossa vida e na maneira de funcionar. Temos de nos adaptar. Não gosto, não acredito num futebol sem público e sem adeptos, mas temos de nos adaptar".



O Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, vai na quinta-feira, pelas 19:15, ao Estádio da Luz enfrentar o Benfica, segundo classificado, com 59, em encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol.



A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de julho.