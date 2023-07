Portugal derrotado pelos Países Baixos na estreia no Mundial feminino

Por Guilherme de Sousa 23 Julho, 2023 • 08:17 Partilhar este artigo Facebook

A seleção nacional feminina foi derrotada (1-0) este domingo pela congénere dos Países Baixos, na estreia no campeonato do mundo, na Nova Zelândia. No jogo do Grupo E, o único golo da partida foi apontado aos 13 minutos.

Na estreia no mundial feminino, as navegadoras escolhidas pelo selecionador Francisco Neto não esconderam a emoção. No estádio Forsyth Barr, na Nova Zelândia, completamente cheio, as jogadoras portuguesas sentiram o momento quando ouviram o hino nacional, cantando por centenas de adeptos portugueses que não quiseram perder o primeiro jogo, um encontro que ficará na história.

Com a esperança de conseguir um bom resultado nos primeiros dois jogos, como assumiu o selecionador, o encontro começou com uma seleção dos Países Baixos muito aguerrida e com pressão alta.

Nos primeiros 15 minutos, Portugal não conseguiu criar qualquer lance de perigo, notando-se algum nervosismo. Aos 16 minutos, as holandesas colocaram-se na frente do marcador. Van der Gragt saltou mais alto que a concorrência e cabeceou para o fundo da baliza portuguesa. O lance foi anulado num primeiro momento, mas depois de consultar o VAR, a árbitra reverteu a decisão.

A seleção sentiu o golo, mas não cedeu no último terço, com Fátima Pinto e Diana Gomes a manterem a defesa coesa, impedindo lances de maior perigo por parte dos Países Baixos. A equipa holandesa mantinha, ainda assim, a posse de bola e pressão alta sobre Portugal.

A formação comandada por Francisco Neto não conseguiu também criar qualquer lance de perigo nem rematar à baliza. O descanso fez bem às navegadoras e na segunda parte tentaram explorar a velocidade de Jéssica Silva pelo lado esquerdo do ataque. Aos 64 minutos, Portugal conseguiu um canto, mas as holandesas sacudiram o perigo da área.

Na reta final do jogo, Francisco Neto fez várias alterações na equipa, refrescando o meio campo e o ataque. O impacto foi praticamente imediato com Portugal a fazer aquilo que não tinha conseguido até então.

Num lance pelo lado direito do ataque, Telma Encarnação conseguiu trocar as voltas à defesa holandesa, entrou na área e de pé esquerdo rematou para a defesa de Domselaar. Até ao final, Portugal não conseguiu surpreender a equipa dos Países Baixos, sendo derrotado na estreia do Mundial.

Onze dos Países Baixos: Daphne Van Domselaar, Stefanie Van der Gragt, Sherida Spitse e Dominique Janssen; Jill Roord, Danielle Van de Donk, Jackie Groenen, Victoria Pelova e Esmee Brugts; Lineth Beerensteyn e Lieke Martens.

Onze de Portugal: Inês Pereira; Ana Borges, Fátima Pinto, Diana Gomes, Carole Costa e Catarina Amado; Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton; Diana Silva e Jéssica Silva.