Nazaré palco de 11 ondas gigantes nomeadas para os prémios da Liga Mundial de Surf

A Nazaré foi palco de 11 das ondas nomeadas para os prémios 'Big Wave', da Liga Mundial de Surf (WSL), que vai premiar surfistas masculinos e femininos, em quatro categorias, e cujos finalistas foram hoje anunciados.

Entre os nomeados para a categoria 'Biggest Tow' (maior onda puxado por mota de água), que inclui um total de 18 surfistas, estão a concurso sete ondas surfadas na Nazaré.

Na categoria 'Ride of the Year' (onda do ano), que avalia sobretudo a qualidade e nível do surf, figuram três ondas surfadas na Nazaré, enquanto na 'Biggest Paddle' (maior onde surfada com remada) foi nomeada uma vaga surfada na praia do distrito de Leiria.

A WSL atribui também prémios na categoria 'Performer of the year' (surfista do ano), que avalia todas as imagens capturadas nos últimos 12 meses e que premeia o surfista de ondas gigantes do ano.

Os vencedores dos prémios 'Big Wave', considerados os 'Óscares das ondas gigantes', que repartirão um prémio de 350.000 euros, são anunciados em 29 de outubro.