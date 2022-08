NBA retira o '6' de todas as equipas em homenagem "histórica" ao falecido Bill Russell

Bill Russell © Etienne Laurent/EPA

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) retirou a camisola número '6' de todas equipas, algo inédito, em homenagem ao lendário Bill Russell, jogador com mais títulos da prova, falecido em julho aos 88 anos, anunciou na quinta-feira a organização.

"O sucesso inigualável de Bill Russell no campo e no seu ativismo pelos direitos civis merecem ser homenageados de uma maneira única e histórica. A retirada permanente do número 6 garante que a carreira de Bill seja reconhecida para sempre", disse o comissário da NBA, Adam Silver.

Russell conquistou 11 campeonatos, todos ao serviço dos Boston Celtics, entre 1956 e 1969, e é considerado o jogador com mais sucesso da história do país.

O antigo poste tornou-se também no primeiro treinador afro-americano da NBA, quando comandou os Celtics entre 1966 e 1969, com o estatuto de treinador-jogador.

Jogadores como Lebron James, que veste a camisola '6' nos Los Angeles Lakers, podem continuar a utilizar esse número, por já estar atribuído para a nova temporada, mas será uma exceção.

Ou seja, o número '6' jamais poderá ser atribuído novamente nas 30 equipas que disputam a NBA.