Neemias Queta fora dos eleitos lusos para corrida ao Mundial de basquetebol

Por Lusa 14 Junho, 2022 • 10:18

O poste Neemias Queta ficou esta terça-feira fora dos 14 convocados da seleção portuguesa de basquetebol para os jogos de julho de apuramento para o Mundial de 2023, depois de ter integrado a lista de 23 pré-convocados.

O jogador dos Sacramento Kings, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), tinha entrada na lista inicial, divulgada em 27 de maio, mas foi agora 'cortado'.

Neemias tornou-se em 2021/22 o primeiro português a jogar na NBA, cumprindo 15 jogos, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0 por jogo), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Na principal seleção das 'quinas', o poste de 2,13 ainda não cumpriu, porém, qualquer jogo, depois de em 2019 ter ajudado a formação de sub-20 a vencer a divisão B do campeonato da Europa da categoria, em Matosinhos.

Além de Neemias, a equipa técnica liderada por Mário Gomes, coadjuvado por Sérgio Ramos e Nuno Manarte, descartou mais oito jogadores.

Os bases Carlos Cardoso (Vitória de Guimarães), Diogo Gameiro (Benfica), Francisco Amiel (Lusitânia), Miguel Maria Cardoso (Sporting) e Sérgio Silva (Imortal), os extremos Jeremiah Wilson (San Giobbe Chiusi, Ita) e João Grosso (Oliveirense) e o poste Cláudio Fonseca (CAB Madeira) foram os restantes excluídos.

Na qualificação para o Mundial de 2023, a formação das 'quinas' joga fora com a Hungria em 1 de julho, em Tüskecsarnok, e, três dias depois, é anfitriã de Montenegro, em Odivelas.

Antes, a seleção lusa, que entra em estágio em 20 de junho, vai participar num torneio internacional em Viana do Castelo, entre 23 e 25 desse mês, defrontando no primeiro dia a Eslováquia e no último a Ucrânia.

Portugal segue no quarto e último lugar do Grupo E da primeira ronda da fase de qualificação para o Mundial de basquetebol de 2023, com quatro pontos, contra oito da vice-campeão olímpica em título França e seis de Montenegro e da Hungria.

O conjunto comandado por Mário Gomes perdeu na receção à Hungria (75-81, em 26 de novembro de 2021) e no Montenegro (83-69, em 29) e, depois, sofreu dois desaires face aos gauleses, por 94-56 em Dijon (24 de fevereiro) e por 56-69 em Matosinhos (27).

Lista dos 14 convocados

Bases: Diogo Brito (CB Morón, Esp), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Benfica), Pedro Bastos (Ovarense) e Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel)

Extremos: Diogo Araújo (Sporting), Gonçalo Delgado (Bàsquete Girona, Esp), João Guerreiro (Oliveirense), Miguel Queiroz (FC Porto), Vladyslav Voytso (FC Porto) e Nuno Sá (CAB Madeira)

Postes: Daniel Relvão (Sporting) e Ricardo Monteiro (Oliveirense)