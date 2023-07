Neemias Queta lesiona-se e falha o resto da NBA Summer League

Queta recebeu uma qualifying offer dos Kings, o que o tornam num agente livre restrito © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O português Neemias Queta lesionou-se no pé direito e vai falhar os restantes jogos da Summer League da liga norte-americana de basquetebol, anunciaram na terça-feira os Sacramento Kings.

"O poste dos Sacramento Kings Neemias Queta deixou o segundo período do encontro de segunda-feira frente aos Los Angeles Clippers devido a uma lesão no pé direito. O raio-x feito após o encontro não revelou fraturas", lê-se num comunicado do clube.

Contudo, uma ressonância magnética realizada na terça-feira revelou uma fratura de stress e uma entorse da cápsula metatarsal.

"Queta vai falhar o resto da Summer League da NBA. Mais pormenores serão revelados quando for apropriado", referiram os Sacramento Kings.

O poste de 23 anos, primeiro português na NBA, recebeu já uma qualifying offer dos Kings, o que o tornam num agente livre restrito, com a equipa a garantir, assim, que tem uma palavra a dizer no futuro de Queta, podendo igualar qualquer oferta que o atleta receba.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, tinha renovado com os Sacramento Kings para 2022/23, com um novo contrato de duas vias, que lhe permitia atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League, algo que já não podia fazer esta temporada.

O poste, 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso disputou apenas cinco jogos na NBA, totalizando 12 pontos, 11 ressaltos, uma assistência e dois desarmes de lançamento, em 25 minutos, pelos Kings, equipa que garantiu o apuramento para os play offs pela primeira vez desde a época 2005/06.