Neemias Queta preparado para apresentar os seus "melhores atributos" na NBA

O basquetebolista Neemias Queta, primeiro português escolhido para representar uma equipa da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), foi hoje apresentado nos Sacramento Kings, garantindo estar preparado para mostrar as suas qualidades na melhor liga do mundo.

"Desde o momento em que vi o meu nome no 'draft' acreditei que ia ser escolhido. Estou preparado para passar para a NBA os meus melhores atributos", afirmou o internacional luso de 22 anos, durante a conferência de imprensa de apresentação transmitida através do Instagram.

Na sexta-feira, os Sacramento Kings escolheram o defesa português no 39.º lugar do 'draft' de 2021 da NBA.

"Não consigo controlar se as pessoas acreditam em mim, ou o que pensam sobre mim, mas quero entrar em campo e mostrar o meu valor", disse Queta, revelando que tem vivido dias intensos desde que soube que ia atuar na NBA.

"Têm sido 48 horas longas. Tenho visitado a cidade, tem um bom clima, e estou muito orgulhoso de pertencer a esta organização", atirou o novo número 88 dos Kings, explicando o significado da escolha.

"O oito foi o meu primeiro número no basquetebol e, com o 88, quero transportar as sensações que então tive para a estreia na NBA", esclareceu.

Neemias Queta, poste de 2,13 metros, foi o nono jogador a ser escolhido na segunda ronda do 'draft' da NBA e vai iniciar a carreira profissional na mesma cidade em que 'brilhou' Ticha Penicheiro, nas Sacramento Monarchs (1998 a 2009).

Depois de três épocas na Universidade de Utah State, o jogador natural do Barreiro, onde nasceu em 13 de julho de 1999, vai para uma equipa que em 2020/21 terminou a fase regular no último lugar da Divisão Pacífico, com 31 vitórias e 41 derrotas.

Este registo valeu apenas o 12.º lugar da Conferência Oeste, pelo que os Kings falharam o 'play-in' -- para os 10 primeiros -, ficando apenas à frente de Minnesota Timberwolves (23 triunfos), Oklahoma City Thunder (22) e Houston Rockets (17).

Além de Neemias Queta, os Sacramento Kings também escolheram no 'draft' o base Damion Mitchell, da Universidade de Baylor, na nona posição global.