Negociações de Sérgio Conceição com Nápoles não chegam a bom porto

Sérgio Conceição © Tony Dias/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira e Tiago Santos 25 Maio, 2021 • 12:16

A imprensa italiana, que ainda esta segunda-feira dava como certa a contratação de Sérgio Conceição como treinador do Nápoles, afirma agora que o dono do clube, Aurelio De Laurentiis, terá mudado de ideias.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, houve "distâncias, a nível contratual, que se alargaram repentinamente" e que levaram a uma paragem nas negociações da contratação do técnico português.

A TSF confirmou que o acordo entre os representantes do treinador e o clube ruiu e terá sido a ausência do Nápoles da Liga dos Campeões que terá feito Sérgio Conceição repensar a possibilidade de orientar o clube italiano. Depois das últimas três campanhas europeias pelo FC Porto, o treinador entende que o futuro a dar à carreira deve passar por um clube da liga milionária.

O Corriere dello Sport escreve que o presidente do Nápoles tinha já reservado um espaço num hotel da capital para a conferência de imprensa de apresentação do novo treinador, mas, com o travão da transferência, o jornal atira já novas hipóteses para o cargo, entre as quais Christophe Galtier (treinador do Lille), Luciano Spalletti (ex-treinador do Inter) e Simone Inzaghi (treinador da Lazio).

O atual técnico do FC Porto, de 46 anos, era, até ao momento, apontado como o sucessor de Gennaro Gattuso, cuja saída do comando técnico do Naóles foi anunciada, na segunda-feira, pelo presidente do clube.

Face ao interesse dos dragões em renovar contrato com o treinador, a possibilidade de Sérgio Conceição continuar ao serviço do Futebol Clube do Porto a porta da renovação com os dragões não está fechada.

Fechada está a janela para o Nápoles, clube que no domingo perdeu a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ao ser ultrapassado pela Juventus na ultima jornada do campeonato italiano.

Notícia atualizada às 13h01