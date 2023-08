Negociado pelo FC Porto, Alan Varela convocado para jogo do Boca Juniors no Uruguai

Alan Varela © Luis Robayo/AFP

O médio argentino Alan Varela foi convocado esta terça-feira para a partida do Boca Juniors para a Taça Libertadores, frente ao Nacional de Montevideu, no Uruguai.

O médio-defensivo está a ser negociado pelo FC Porto, mas, não havendo acordo entre os dois clubes, segue para o Uruguai.

A TSF sabe que o objetivo do Boca Juniors é contar com o atleta nas próximas três partidas: as duas mãos da eliminatória da Libertadores, frente ao Nacional de Montevideu, e o Troféu dos Campeões, frente ao rival River Plate. Só depois disso é que o clube argentino admite libertar o jogador para representar o FC Porto.

Na última partida do Boca Juniors, perante o Independiente, Alan Varela saiu lesionado aos 71 minutos, mas já está de volta aos convocados.

O primeiro jogo oficial da temporada do FC Porto está marcado para o dia 9 de agosto, quarta-feira, frente ao Benfica, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.