Negócio difícil: Sporting pergunta por Yari Verschaeren

O Anderlecht vai pedir 20 milhões de euros a todos os interessados no médio ofensivo Yari Veschaeren, que conta com o Sporting na lista de pretendentes, mas o valor é complicado de gerir em Alvalade para avançar com um possível negócio, escreve o jornal Record.

Tomás da Cunha, comentador de futebol da TSF, vê em Yari Verschaeren "uma das maiores promessas do futebol belga", que pode "representar um investimento considerável do Sporting," mas "não representa um substituto direto para Matheus Nunes".

"Trata-se de um médio mais ofensivo que até pode jogar muitas vezes a partir de uma ala, como joga o Pedro Gonçalves", analisa Tomás da Cunha.

O comentador de futebol da TSF, acrescenta que a possibilidade de tentar contratar Yari Verschaeren "até poderia levar Pedro Gonçalves a jogar mais vezes no meio-campo".

Tomás da Cunha descreve Yari Verschaeren como "um jogador muito evoluído tecnicamente, criativo e que desequilibra normalmente quando recebe na meia esquerda e procura zonas interiores para fazer o último passe ou para rematar à baliza".

O jornal belga "Voetbalkrant", também destaca o interesse leonino em Yari Verschaeren, mas considera pouco provável o médio ofensivo deixar esta temporada o Anderlecht, acrescentando que o clube de Bruxelas não está preparado para perder o dono da camisola 10, e que foi um titular importante nas últimas temporadas.

O médio do Anderlecht é um jogador que tem vindo a ser valorizado nos últimos anos. Em 2021/22, o internacional belga fez 45 jogos, marcou nove golos e fez seis assistências.