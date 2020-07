Negócio fechado. Jorge Jesus regressa ao Benfica

Jorge Jesus de regresso ao Benfica onde foi campeão nacional em três ocasiões. © GLOBAL IMAGENS

Jorge Jesus é o novo treinador do Sport Lisboa e Benfica. A notícia foi avançada pela TVI e confirmada pela TSF. O técnico de 65 anos chegou a acordo com o clube da Luz. As águias devem pagar a clausula de rescisão do contrato do até agora técnico do Flamengo, no valor de um milhão de euros.

Contactada pela TSF, fonte do Benfica não confirma o acordo.

Jorge Jesus é esperado ainda esta semana em Portugal para formalizar o acordo e fechar os últimos pormenores. Fonte próxima do processo diz à TSF que Jorge Jesus vai passar a ganhar três milhões de euros brutos por temporada.

Ao que a TSF apurou, há ainda alguns pormenores a acertar, nomeadamente quais os adjuntos do treinador na Luz. Jorge Jesus tem uma equipa técnica de sete elementos no Brasil, mas o Benfica não quer uma equipa tão vasta.

À TSF, o gabinete de imprensa do Flamengo recusou comentar e garante que nem o Benfica nem o representantes de Jorge Jesus falaram com o clube. E lembra ainda que o técnico tem treino marcado para terça-feira no Rio de Janeiro.

O treinador português regressa agora ao Benfica, clube onde esteve seis temporadas entre 2009 e 2015, e do qual saiu para o Sporting ao finalizar o contrato.

*notícia em atualização