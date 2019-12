Negócio fechado. Julian Weigl no Benfica por 20 milhões de euros

© Leon Kuegeler/Reuters

O médio alemão Julian Weigl é o primeiro reforço do Benfica no mercado de inverno, num negócio que foi confirmado na tarde desta terça-feira pelo emblema encarnado, num comunicado enviado à CMVM. Os encarnados vão pagar ao Dortmund 20 milhões de euros.

Ao que a TSF apurou, o internacional germânico de 24 anos assina por cinco temporadas, sendo aguardado em Lisboa nos próximos dias.

A chegada Weigl deve implicar mais mexidas no meio-campo das águias. Fejsa pode sair a título definitivo, e o Benfica pondera deixar sair Gedson Fernandes a por empréstimo ou a título definitivo. Samaris é outro dos jogadores que pode estar na porta de saída, embora seja entendido pela equipa técnica como uma opção válida, não só para o meio-campo, como também como central, depois da saída de Germán Conti para o Atlas do México.

O Benfica está no entanto interessado num outro médio, mesmo depois de confirmar Weigl. Bruno Guimarães é o alvo prioritário dos encarnados, que podem avançar com uma proposta já na reabertura do mercado, a 1 de janeiro.

Notícia atualizada às 15h35