Nélson Évora diz ter sido "mal interpretado" sobre Pichardo. Leia o comunicado

Nélson Évora

Por Rui Oliveira Costa 14 Março, 2023 • 18:31

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nélson Évora voltou esta terça-feira a falar sobre Pedro Pablo Pichardo para dizer que foi "mal interpretado" nas declarações que fez sobre o atual campeão olímpico de triplo salto.

"Apesar de mal interpretado, aquilo que quis frisar com a questão das nacionalidades é que todos os atletas, nas mesmas circunstâncias, merecem as mesmas oportunidades de igualdade para representar Portugal", disse o também medalha de ouro na mesma categoria, mas nos Jogos Olímpicos de 2008, referindo-se às declarações durante uma entrevista à Rádio Observador no fim de semana.

Num texto de cinco pontos publicado no Instagram, o atleta português afirma que fez questão "de parabenizar o trabalho do atleta Pablo Pichardo" e focar "a importância e agrado de haver sucessores no atletismo", garantindo ter sido sempre "transparente no reconhecimento do trabalho" de Pichardo.

"Tenho vários amigos numa situação de espera de nacionalidade, pelo que o foco é para que não se esqueçam dos outros atletas que honrosamente possam e queiram representar Portugal", refere Nélson Évora.

Para o campeão olímpico de 2008, é preciso "uma política de desenvolvimento das modalidades e do atletismo em Portugal, sublinhando a importância da formação da cultura desportivas escolar para contribuir para o sucesso do desporto em Portugal".

E conclui com um recado para a comunicação social: "Por fim, respeito o trabalho da comunicação social, mas não deixo de ficar triste por, numa entrevista sobre a minha carreira, terem dado ênfase e uma pequena parte, não respeitando a mensagem no seu todo".

Leia o comunicado na íntegra:

"Sobre a minha entrevista à Rádio Observador, gostaria de esclarecer o seguinte:

1 - Fiz questão de parabenizar o trabalho do atleta Pablo Pichardo e foquei a importância e agrado de haver sucessores no atletismo. Fui sempre transparente no reconhecimento do trabalho de Pablo Pichardo;

2 - Apesar de mal interpretado, aquilo que quis frisar com a questão das nacionalidades é que todos os atletas, nas mesmas circunstâncias, merecem as mesmas oportunidades de igualdade para representar Portugal;

3 - Tenho vários amigos numa situação de espera de nacionalidade, pelo que o foco é para que não se esqueçam dos outros atletas que honrosamente possam e queiram representar Portugal;

4 - Apelei à necessidade de uma política de desenvolvimento das modalidades e do atletismo em Portugal, sublinhando a importância da formação da cultura desportivas escolar para contribuir para o sucesso do desporto em Portugal;

5 - Por fim, respeito o trabalho da comunicação social, mas não deixo de ficar triste por, numa entrevista sobre a minha carreira, terem dado ênfase e uma pequena parte, não respeitando a mensagem no seu todo."