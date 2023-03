Nelson Évora "exagerou muito." Federação de Atletismo rejeita ter comprado naturalização de Pichardo

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo © Paulo Spranger /Global Imagens

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, está chocado com o que ouviu de Nélson Évora e rejeita ter comprado o processo de naturalização de Pedro Pichardo.

"Ele [Nélson Évora] exagerou claramente. Não sei se de uma forma pensada, de uma forma racional, mas exagerou muito ao falar em cunhas da federação para naturalizar um atleta. Isto para uma federação de atletismo é inaceitável", lamenta o dirigente em declarações à TSF.

Jorge Vieira defende-se das acusações: "Não posso ficar calado, porque quem cala consente. Obviamente, é difícil aceitar uma declaração deste género. Nunca a Federação de Atletismo convidou um atleta a ser português nem iniciou qualquer processo de naturalização".

O presidente explica, ainda que a naturalização de Pichardo foi mais rápida do que a de Nelson Évora, que demorou 11 anos.

"Isso é feito de acordo com a lei portuguesa. Há um regulamento que qualquer pessoa pode consultar, são leis públicas. Isto é apreciado pelo Governo, pelo Ministério da Justiça, sendo também sustentado por pareceres. Houve um parecer da federação a sustentar que o atleta, ao ser naturalizado, podia prestar serviços ao país."

Já quanto à naturalização de Évora não é a mesma coisa: "Veio para Portugal com 9 anos, não colhia nenhum argumento dentro desta lei, que nem sei se na altura existia. Durante todo este período jovem do Nelson Évora não houve qualquer argumento para acelerar a naturalização. Teve de se esperar pela maioridade."

Nélson Évora disse, numa entrevista ao Observador, que a Federação Portuguesa de Atletismo "comprou" um atleta para ter resultados a curto prazo e Pedro Pichardo reagiu com uma resposta dura nas redes sociais.

Diz o atleta luso-cubano que Nélson Évora faltou-lhe ao respeito e acrescenta: "Não sou uma prostituta nem sou como tu que saíste mal do clube, porque te ofereceram mais." Palavras duras de Pichardo, em resposta a Nélson Évora.

"What the fuck bro ['Mas que raio, irmão']. Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta nem sou como tu que saíste mal do clube porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica mas não deves misturar-me nessas coisas falando de mim. Mas deixa-me explicar-te algumas coisas e também aos que te apoiam. Saí de Cuba pelos problemas que já toda a gente sabe. Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta como fizeram-me outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas. Simplesmente estava focado na minha carreira", escreveu o Pedro Pablo Pichardo nas redes sociais.

O atleta, que recentemente se sagrou campeão da Europa em triplo salto, sublinha ainda que cada um tem a sua história - "eu tenho a minha e tu tens a tua" - e remata com a frase "sou melhor que tu... aceita".