Nelson Oliveira "representa" Portugal na grande prova de ciclismo mundial

Nelson Oliveira vai participar na sua quinta Volta a França. Um corredor especialista em contrarrelógio, reconhece que a edição deste ano vai ser, mais uma vez, dura e com muita montanha, e por isso o "objetivo principal é ajudar a equipa, mas se tiver uma oportunidade de ir participar numa fuga e com o apoio dos colegas, vou tentar ir até ao fim", disse Nelson Oliveira em entrevista à TSF.

O corredor português reconhece a responsabilidade de ser o único luso em prova mas também sente orgulho em ter sido escolhido para integrar a equipa da Movistar, "que vai tentar entrar no pódio, sabendo que vai ser sempre difícil até por este ano ser muito atípico", confessou Nelson Oliveira.

A Volta a França 2020 vai ter muitas restrições no contacto com os corredores e as equipas. Sem público nas partidas, nas chegadas e conferências de imprensa reduzidas ao essencial, sempre com vigilância apertada da organização.

Nesta entrevista à TSF, Nelson Oliveira compreende as medidas de segurança "até porque se há dois casos positivos na equipa a prova acaba para esses corredores, e assim tentar evitar que colegas de outras equipas fiquem em perigo de contágio, o melhor é cumprir as regras".

Nelson Oliveira já foi quatro vezes campeão nacional de contrarrelógio, medalha de prata nos Jogos Europeus Minsk2019 e já tinha presença assegurada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, agora este ano resta o Tour "com menos tempo de preparação, mas vamos partir todos da mesma forma, até porque a equipa conseguiu trabalhar bem a recuperação física depois do tempo de paragem", assegura o corredor da Movistar.

A Volta a França arranca este sábado em Nice, e termina no dia 20 de setembro nos Campos Elísios em Paris. A grande prova mundial de ciclismo foi adiada das suas datas originais, 27 de junho a 19 de julho, devido à pandemia da Covid-19.