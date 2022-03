Nélson Pereira apresenta os jovens do Sporting. O avançado, o esquerdino e o recordista

Por Tiago Santos 08 Março, 2022 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Com Rúben Amorim os adeptos do Sporting já se habituaram a decorar novos nomes de jogadores jovens. A lista de jogadores da formação lançados na primeira equipa vai crescendo e há agora três novos nomes para fixar. Nélson Pereira fez um pouco de tudo em Alcochete nos últimos anos. De diretor a coordenador da formação de guarda-redes, trabalhou na primeira equipa mas também no topo da gestão do futebol de formação leonino. O antigo guarda-redes explica que Dário Essugo já deu sinais interessantes a Rúben Amorim. Mas é apenas um dos nomes.

"Já revelou alguma maturidade competitiva para a idade que tem", nota Nélson Pereira sobre Dário Essugo. Os pormenores do jogo em que quebrou mais um recorde - o de jogador mais jovem de sempre como titular pelo Sporting - dão a Rúben Amorim garantias para o jogo da Liga dos Campeões diante do Manchester City. "Quanto mais jogar mais preparado se vai mostrar", conclui o antigo guarda-redes dos leões.

É certo que os leões lidam com uma desvantagem de cinco golos na eliminatória, mas o jogo pode ser importante para o crescimento de Dário. "Se for aposta de Rúben [Amorim] para o jogo de Manchester, vai tentar absorver, a cada minuto, algo que lhe seja útil para o futuro". Titular diante do Arouca em Alvalade, Essugo deve estar entre as opções iniciais na ausência de Palhinha (suspenso) e Matheus Nunes (suspenso).

Das fotos ao relvado

Para Rodrigo Ribeiro, o convívio com o plantel principal tornou-se algo habitual. A treinar com a equipa de Rúben Amorim há vários meses, o avançado de 16 anos até esteve na final da Taça da Liga. Não jogou, mas teve a oportunidade de celebrar no relvado do Estádio Municipal de Leiria, com a taça na mão, de fato de treino, mas de sapatilhas.

"É um avançado, um número nove, um ponta-de-lança. Mas é também um jogador de mobilidade, que tem vindo a treinar com a equipa principal e tem a oportunidade de evoluir ainda mais", explica Nélson Pereira sobre Rodrigo Ribeiro. O avançado tem 16 anos, tal como Dário Essugo, Rodrigo nasceu em 2005. Apresenta-se como terceira opção, na sombra de Paulinho e Slimani e está convocado para Manchester.

O Sporting ruma a Manchester com 21 jogadores na comitiva. Destaque para a presenças de Renato Veiga, que são opção para defrontar o City quarta-feira (20 horas), em jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No sábado, Renato Veiga jogava em Santarém, diante do União. Marcou um golo. Na quarta-feira visita o terreno do Manchester City e o milionário estádio Etihad.

"Estamos a falar de um médio defensivo. É um jogador bastante agressivo na abordagem ao jogo, com uma compleição física interessante: é forte e alto. Um "seis" moderno, de pé esquerdo", assinala Nélson Pereira. Com 18 anos espreita a primeira oportunidade com Rúben Amorim. "Este ano tem jogado de forma prioritária pela equipa B, ainda no último jogo fez um golo. Agora tem pela frente uma oportunidade, sabendo que tem ainda um longo caminho a percorrer".

Nélson Pereira não tem dúvidas sobre a utilidade desta experiência de Liga dos Campeões para os jogadores do Sporting, todos eles, não apenas os mais jovens. "Há uns anos tivemos a felicidade de os conseguir eliminar, ainda por cima no seu estádio [Etihad]. Com os melhores aprende-se muito, espero que estes jovens aproveitem todos os minutos para absorver algo, a jogar contra os melhores aprende-se muito".