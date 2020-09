Nélson Semedo despede-se do Barcelona e pode reforçar Wolverhampton

© EPA

O defesa internacional português Nélson Semedo despediu-se hoje da equipa de futebol do Barcelona com palavras de agradecimento, numa altura em que é apontado como reforço dos ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo.

"Muito obrigado ao Barcelona por me dar a oportunidade de vestir esta camisola, jogar no Camp Nou, aprender e desfrutar dos melhores do mundo. Obrigado por me fazerem crescer como jogador e como pessoa. Foram três anos maravilhosos que jamais esquecerei", afirmou o lateral direito numa mensagem nas redes sociais.

Nélson Semedo, de 26 anos, chegou à equipa espanhola em 2017, proveniente do Benfica, e, apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, é apontado como reforço do Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo e que conta já com oito portugueses no plantel.

O internacional português agradeceu aos companheiros de equipa e ao 'staff' do Barcelona, desejando sorte ao clube espanhol.

O defesa voltou a estar ausente do treino do Barcelona no dia de hoje, tal como já tinha acontecido na segunda-feira.