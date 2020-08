Alemães goleiam na Luz. Barcelona 1-4 Bayern (2.ª parte)

Por TSF/Lusa 14 Agosto, 2020 • 19:02 Partilhar este artigo Facebook

No terceiro encontro dos quartos de final da Champions estava reservado um duelo de gigantes. Pela história de ambas as equipas, o espetáculo estava garantido. O Barcelona, que ficou àquem das expectativas, ao perder o campeonato na reta final da La Liga, tinha de dar o tudo por tudo pela conquista da Liga dos Campeões. Mas pela frente, tinha uma equipa sensação: os alemães do Bayern chegavam a Lisboa com vários títulos e recordes na mão.

O encontro prometia e os golos apareceram cedo. Num ritmo eletrizante, o marcador foi inaugurado logo aos quatro minutos. Perisic subiu no lado direito do ataque bávaro e encontrou Muller. O internacional alemão tabelou com Lewandowski e apontou o primeiro golo do jogo.

Mas, aos sete minutos, o Barça chegou-se à baliza de Neuer e empatou o encontro. Alba fugiu pela esquerda, tentou o cruzamento para Suarez e, na tentativa do corte, Alaba colocou a bola no fundo das redes da própria baliza, empatando o encontro.

O Barcelona foi à procura da vantagem e, aos nove minutos, apareceu Messi. O craque argentino cruzou para a área, a bola não sofreu qualquer desvio, apesar da presença forte dos blaugrana junto à baliza, e foi embater no poste de Neuer. Ficou o aviso.

Aos 22 minutos, e novamente pelo lado esquerdo do ataque, o Bayern conseguiu colocar-se novamente em vantagem no marcador. Perisic surgiu na área sem marcação e fuzilou Ter Stegen.

O jogo estava eletrizante e o Bayern exercia uma forte pressão no meio campo adversário. E o terceiro golo chegou mesmo. Goretzka descobriu Gnabry para o terceiro.

O Barcelona sentiu os golos e o Bayern aproveitou. Kimmich soltou-se da desmarcação e Muller apareceu na área para bisar. O conjunto bávaro goleava à meia hora de jogo.

Onze do Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Vidal e de Jong; Messi e Suárez.

Onze do Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba e Davies; Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Muller e Perisic; Leeandowsk.