Nélson Veríssimo assume comando do Benfica até final da temporada

Nelson Veríssimo vai orientar a equipa até à final da Taça de Portugal © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Tiago Santos com Lusa 07 Julho, 2020 • 11:42

Nélson Veríssimo vai manter-se no comando técnico da equipa principal do Benfica até ao final da temporada, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa [...] que Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se no comunicado das 'águias'.

Numa nota publicada no site do clube, as águias confirmam ainda que Veríssimo será acompanhado por Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira na equipa técnica, elementos que transitam da equipa de Bruno Lage. Já Alexandre Silva e Jhony Conceição deixam o clube tal como o técnico de Setúbal.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que o treinador Nélson Veríssimo irá comandar a equipa de Futebol Profissional até ao final da temporada 2019/2020, fazendo parte da sua equipa técnica. A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD agradece a Bruno Lage o trabalhado realizado e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Votos que são extensivos aos seus adjuntos Alexandre Silva e Jhony Conceição", dizem os encarnados.

Para sempre ficará na nossa história e memória o inestimável contributo de Bruno Lage e de toda a sua equipa técnica para a brilhante Reconquista do título no Campeonato de 2018/2019", acrescenta o Benfica.

Veríssimo substituiu interinamente Bruno Lage, de quem era adjunto, na 30.ª jornada da I Liga, estreando-se com um triunfo sobre o Boavista (3-1).

O Benfica joga com o Famalicão esta quinta-feira em Famalicão para a Liga. Tem ainda jogos em casa com Vitória de Guimarães e Sporting e ainda um jogo fora com o Desportivo das Aves. A 1 de agosto os encarnados defrontam o Futebol Clube Porto na final da Taça de Portugal em Coimbra.