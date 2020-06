Nélson Veríssimo é a solução imediata no Benfica

Nélson Veríssimo © Filipe Amorim/Global Imagens

O Benfica está a ultimar os pormenores da rescisão de contrato com Bruno Lage, e é na equipa técnica do antigo treinador encarnado que reside a solução direta no comando técnico das águias. A TSF está em condições de avançar que Nélson Veríssimo orientou o treino desta tarde, e vai, igualmente, orientar o treino de amanhã.

A direção encarnada ainda não encontrou uma solução definitiva para o futuro das águias. Não está, por isso, fora de hipótese que Nélson Veríssimo comande a equipa na receção ao Boavista, no próximo sábado.

No treino desta terça-feira, com Nélson Veríssimo no comando, esteve também Minervino Pietra. A preparação dos guarda-redes continuou a cargo de Fernando Ferreira. Todos transitam da equipa técnica de Bruno Lage.

Nélson Veríssimo foi jogador do Benfica, onde fez a formação, e chegou à equipa principal encarnada no início da carreira. Como jogador esteve nove anos no Benfica, sendo que apenas três na equipa principal.

Atualmente com 43 anos, iniciou a carreira de treinador também na Luz, em 2012, sempre na condição de técnico-adjunto. No ano passado, acompanhou Bruno Lage quando este assumiu o comando técnico encarnado.