Nélson Veríssimo vislumbra "oportunidade" e promete Estoril Praia competitivo

08 Novembro, 2022

A possibilidade de receber o Benfica pela segunda vez no espaço de quatro dias, agora para a Taça de Portugal, depois do 1-5 no campeonato, foi esta terça-feira vislumbrada como "uma oportunidade" pelo treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo.

"É uma oportunidade que vamos ter para corrigir os aspetos em que não estivemos tão bem no jogo da I Liga e potenciar o que no nosso entender foram algumas coisas boas que fizemos, principalmente em termos ofensivos no que foi a ligação que tivemos no nosso jogo," destacou o técnico 'estorilista' num vídeo divulgado nas redes sociais dos 'canarinhos', destinado à antevisão ao jogo de quinta-feira.

Os dois emblemas disputam a quarta eliminatória da Taça de Portugal, apenas três dias depois de se terem defrontado para 12.ª jornada da I Liga, com goleada favorável ao conjunto 'encarnado', líder invicto do campeonato, por 5-1.

Ainda assim, Nélson Veríssimo insistiu na ideia de o jogo constituir "uma oportunidade", prometendo uma equipa disposta a deixar uma imagem mais consistente e a discutir um lugar na fase seguinte da Taça.

"É uma oportunidade que se depara perante nós e depois de uma derrota o melhor é sempre jogar o mais cedo possível e vamos ter a oportunidade de o fazer amanhã. [quinta-feira] Claro que Taça é Taça, mas, independentemente de ser Taça ou de reconhecemos mais ou menos qualidade ao adversário com o qual vamos jogar, acreditamos que podemos ser competitivos, podemos dividir o jogo e criar situações para finalizar," deixou o treinador, em jeito de convicção.

Na mesma publicação, o 'capitão' de equipa 'estorilista', Joãozinho, alinhou pela mesma ideia, recordando que o avolumar do resultado no encontro anterior com o Benfica foi retirando paulatinamente confiança à equipa.

"Acho que o 3-0 matou-nos completamente a nível anímico, já não conseguimos voltar ao jogo e disputá-lo da maneira que perspetivávamos e queríamos. Sinto a equipa ainda a recuperar, mas também ciente de que já amanhã [quinta-feira) tem um jogo para corrigir aquilo que fez de menos bom", declarou o experiente lateral esquerdo, que deverá manter o seu lugar entre as primeiras escolhas do técnico para a receção às 'águias'.

O Estoril Praia voltará a receber o Benfica pouco mais de 72 horas depois de os dois conjuntos se terem defrontado pela I Liga de futebol, discutindo agora um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O jogo terá lugar no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com início agendado para as 20:45 horas e arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.